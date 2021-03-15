Moğolistan'ın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Moğolistan'ın Bayrağı Nasıldır?
Moğolistan'ın Başkenti, Para Birimi, Bayrağı, Ülke ve Başkent isimlerinin farklı telaffuzları, Moğolistan'ın resmi veya yerel dilleri merak edilen konular arasında yer almaktadır. Haberimizden Moğolistan hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere rahatlıkla erişebilirsiniz.
Moğolistan, Doğu ve Orta Asya'da bulunan denize kıyısı olmayan bağımsız bir ülkedir. Ülkenin kuzeyinde Rusya, güneyinde, doğusunda ve batısında Çin vardır. Moğolistan'ın Kazakistan'a sınırı olmamasına rağmen ülkenin en batısı Kazakistan'ın doğu ucuna birkaç kilometre uzaktadır.
Moğolistan'ın Başkenti?
“Ulan Batur” şehri Moğolistan'ın başkentidir.
Moğolistan'ın Para Birimi Nedir?
“Togrot” Moğolistan'ın para birimidir.
Moğolistan'ın Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?
Moğolistan'ın telefon alan kodu : + 976
Moğolistan'ın Türkçe Ülke Telaffuzu
Moğolistan
Moğolistan'ın Türkçe Başkent Telaffuzu
Ulan Batur
Moğolistan'ın İngilizce Ülke Telaffuzu
Mongolia
Moğolistan'ın İngilizce Başkent Telaffuzu
Ulaanbaatar
Moğolistan'ın Başkent Ülke İçi Telaffuzu
Ulaanbaatar
Moğolistan'ın Ülke Adının Ülke İçi Söylemi
Mongol Uls
Moğolistan'ın Resmi veya Yerel Diller Alfabeler
Moğolca