Moğolistan'ın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Moğolistan'ın Bayrağı Nasıldır?

Moğolistan, Doğu ve Orta Asya'da bulunan denize kıyısı olmayan bağımsız bir ülkedir. Ülkenin kuzeyinde Rusya, güneyinde, doğusunda ve batısında Çin vardır. Moğolistan'ın Kazakistan'a sınırı olmamasına rağmen ülkenin en batısı Kazakistan'ın doğu ucuna birkaç kilometre uzaktadır.

Moğolistan'ın Başkenti?

“Ulan Batur” şehri Moğolistan'ın başkentidir.

Moğolistan'ın Para Birimi Nedir?

“Togrot” Moğolistan'ın para birimidir.

Moğolistan'ın Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?

Moğolistan'ın telefon alan kodu : + 976

Moğolistan'ın Türkçe Ülke Telaffuzu

Moğolistan

Moğolistan'ın Türkçe Başkent Telaffuzu

Ulan Batur

Moğolistan'ın İngilizce Ülke Telaffuzu

Mongolia

Moğolistan'ın İngilizce Başkent Telaffuzu

Ulaanbaatar

Moğolistan'ın Başkent Ülke İçi Telaffuzu

Ulaanbaatar

Moğolistan'ın Ülke Adının Ülke İçi Söylemi

Mongol Uls

Moğolistan'ın Resmi veya Yerel Diller Alfabeler

Moğolca

Moğolistan'ın Bayrağı Nasıldır?