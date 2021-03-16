Moğolistan'ın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Moğolistan'ın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Moğolistan, Doğu ve Orta Asya'da bulunan denize kıyısı olmayan bağımsız bir ülkedir. Ülkenin kuzeyinde Rusya, güneyinde, doğusunda ve batısında Çin vardır. Moğolistan'ın Kazakistan'a sınırı olmamasına rağmen ülkenin en batısı Kazakistan'ın doğu ucuna birkaç kilometre uzaktadır.

Moğolistan'ın Nüfusu Kaç Kişidir?

Moğolistan 2754685 Kişilik nüfusa sahiptir ve Dünya'daki tüm ülkeler arasında nüfus sıralamasında 139. sırada yer almaktadır. Dünya Nüfusuna oranının % 0,00035 olduğu görülmektedir.

Moğolistan'ın Müslüman Nüfus sayısı 133000 kişidir. Müslüman Nüfus Yüzdesi 5 olarak rakamlara yansımıştır.

Moğolistan'ın Yüzölçümü Kaçtır?

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda Moğolistan'ın yüz ölçümü 1571429 km² olarak kayıtlara geçmiştir. Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Moğolistan'ın Karasal ve Su Yüzölçümü Kaçtır?

Su Alanı: 10560 km² Karasal Alan : 1553556 km²

Moğolistan'ın Haritadaki Yeri / Konumu