Moha Moukhliss kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Moha Moukhliss Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Moha Moukhliss adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Moha Moukhliss Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Moha Moukhliss 6 Şubat 2000 tarihinde Madrid şehrinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. İspanya,Fas uyrukludur.Gerçek adı da Mohamed Aiman Moukhliss şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Moha Moukhliss Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Moha Moukhliss, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Barcelona Atlètic futbol takımında oynamaktadır. FC Barcelona Atlètic takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Moha Moukhliss'nin FC Barcelona Atlètic ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Moha Moukhliss Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Moha Moukhliss isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Moha Moukhliss Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Moha Moukhliss futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Real Madrid U18

1 Temmuz 2017 yılında Real Madrid U19

1 Temmuz 2019 yılında RM Kastilya

2 Eylül 2019 yılında Celta Vigo B

30 Haziran 2020 yılında RM Kastilya

20 Ağustos 2020 yılında Valladolid Prom

26 Ağustos 2022 yılında FC Andorra

31 Ocak 2023 yılında Barça Atlètic

30 Haziran 2023 yılında FC Andorra

Moha Moukhliss Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Moha Moukhliss şuan FC Barcelona Atlètic takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Moha Moukhliss Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

San Blas (2006-2010)

İspanya U19 takımında 8 numaralı formasıyla 10 Ekim 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 1 gol atmıştır.

İspanya U17 takımında 8 numaralı formasıyla 19 Eylül 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 20 maçta 2 gol atmıştır.

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