Mohab Yasser kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohab Yasser Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohab Yasser adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohab Yasser Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohab Yasser 18 Mart 1997 tarihinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da مهاب ياسر şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohab Yasser Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Razon Sports yapmaktadır. Mohab Yasser, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

El Dakhlia SC futbol takımında oynamaktadır. El Dakhlia SC takımına 10 Ekim 2022 tarihinde katılmıştır. Mohab Yasser'nin El Dakhlia SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Mohab Yasser Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohab Yasser isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Mohab Yasser Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohab Yasser futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

26 Ocak 2021 yılında Enppi SC

10 Ekim 2022 yılında El Dakhlia

Mohab Yasser Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohab Yasser şuan El Dakhlia SC takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.