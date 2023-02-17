Mohamad Alshikh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamad Alshikh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamad Alshikh adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohamad Alshikh Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohamad Alshikh 1 Ocak 2001 tarihinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Suriye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohamad Alshikh Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini G&G13 Sport AG yapmaktadır. Mohamad Alshikh, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Rapperswil-Jona futbol takımında oynamaktadır. FC Rapperswil-Jona takımına 4 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Mohamad Alshikh'nin FC Rapperswil-Jona ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mohamad Alshikh Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohamad Alshikh isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohamad Alshikh Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohamad Alshikh futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Lugano Altyapı

1 Temmuz 2020 yılında Team Ticino U21

7 Temmuz 2021 yılında FC Chiasso

30 Haziran 2022 yılında FC Lugano II

4 Ağu 2022 yılında Rapperswil-Jona

30 Haziran 2023 yılında FC Lugano II

Mohamad Alshikh Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohamad Alshikh şuan FC Rapperswil-Jona takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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