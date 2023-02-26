Mohamad Amer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamad Amer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamad Amer adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Mohamad Amer Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Mohamad Amer 1 Ekim 2003 tarihinde doğmuştur. İsrail uyrukludur.Gerçek adı da מוחמד עאמר şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Mohamad Amer Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Ashdod futbol takımında oynamaktadır. FC Ashdod takımına 28 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Mohamad Amer'nin FC Ashdod ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Mohamad Amer Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Mohamad Amer futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
27 Eylül 2022 yılında Maccabi Haifa
28 Eylül 2022 yılında FC Ashdod
30 Haziran 2023 yılında Maccabi Haifa
Mohamad Amer Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Mohamad Amer şuan FC Ashdod takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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