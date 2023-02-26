Mohamad Kanaan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamad Kanaan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamad Kanaan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohamad Kanaan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohamad Kanaan 14 Ocak 2000 tarihinde Majd al-Krum şehrinde doğmuştur. İsrail uyrukludur.Gerçek adı da מוחמד כנעאן şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohamad Kanaan Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Ashdod futbol takımında oynamaktadır. FC Ashdod takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Mohamad Kanaan'nin FC Ashdod ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Mohamad Kanaan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohamad Kanaan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.40 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.40 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Mohamad Kanaan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohamad Kanaan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Kasım 2018 yılında FC Ashdod U19

1 Temmuz 2019 yılında FC Ashdod

Mohamad Kanaan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohamad Kanaan şuan FC Ashdod takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Mohamad Kanaan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İsrail takımında 20 numaralı formasıyla 20 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

İsrail U21 takımında 8 numaralı formasıyla 14 Kasım 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

İsrail U19 takımında 10 numaralı formasıyla 8 Ağustos 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 22 maçta 5 gol atmıştır.

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