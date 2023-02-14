Mohamed Abdallah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Abdallah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed Abdallah adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohamed Abdallah Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohamed Abdallah 11 Nisan 1999 tarihinde Moroni şehrinde doğmuştur. 1,67 m boyundadır. Aslen Komorlar,Fransa uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Abdallah Ali Mohamed şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohamed Abdallah Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mohamed Abdallah, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Stade-Lausanne-Ouchy futbol takımında oynamaktadır. FC Stade-Lausanne-Ouchy takımına 3 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Mohamed Abdallah'nin FC Stade-Lausanne-Ouchy ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mohamed Abdallah Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Mohamed Abdallah isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohamed Abdallah Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohamed Abdallah futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Marsilya B

3 Temmuz 2019 yılında Marsilya

28 Eylül 2020 yılında Zulte Waregem

30 Haziran 2021 yılında Marsilya

3 Temmuz 2021 yılında Stade-Lausanne

Mohamed Abdallah Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohamed Abdallah şuan FC Stade-Lausanne-Ouchy takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Mohamed Abdallah Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Olympique Marseille (2012-2017)

Komorlar takımında 5 numaralı formasıyla 4 Haziran 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 1 gol atmıştır.

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