Mohamed Abdallah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Abdallah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mohamed Abdallah kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mohamed Abdallah ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Mohamed Abdallah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Abdallah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mohamed Abdallah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Abdallah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed Abdallah adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohamed Abdallah Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohamed Abdallah 15 Mart 1996 tarihinde doğmuştur.  Mısır uyrukludur.Gerçek adı da Mohamed Ahmed Mohamed Abdelmaguid şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohamed Abdallah Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Harras El Hodoud futbol takımında oynamaktadır. Harras El Hodoud takımına 1 Kasım 2020 tarihinde katılmıştır. Mohamed Abdallah'nin Harras El Hodoud ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mohamed Abdallah Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohamed Abdallah isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Mohamed Abdallah Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohamed Abdallah futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Aralık 2014 yılında El Raja

31 Temmuz 2015 yılında Enppi SC U23

25 Ocak 2016 yılında Harras Hodoud

30 Haziran 2016 yılında Enppi SC U23

4 Eylül 2016 yılında Baladiya

10 Eylül 2017 yılında Pharco FC

1 Ocak 2018 yılında El Raja

30 Haziran 2018 yılında Pharco FC

31 Temmuz 2018 yılında Baladiya

25 Ocak 2019 yılında That Ras

30 Haziran 2019 yılında Baladiya

1 Kasım 2020 yılında Harras Hodoud

Mohamed Abdallah kimdir

Mohamed Abdallah Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohamed Abdallah şuan Harras El Hodoud takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Enppi

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Mohamed Abdallah nereli

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