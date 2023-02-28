Mohamed Abdelaati kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Abdelaati Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed Abdelaati adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohamed Abdelaati Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohamed Abdelaati 5 Eylül 1995 tarihinde doğmuştur. 1,65 m boyundadır. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da محمد عبد العاطى şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohamed Abdelaati Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Professional Sports Agency yapmaktadır. Mohamed Abdelaati, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Enppi SC futbol takımında oynamaktadır. Enppi SC takımına 10 Ekim 2022 tarihinde katılmıştır. Mohamed Abdelaati'nin Enppi SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mohamed Abdelaati Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohamed Abdelaati isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohamed Abdelaati Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohamed Abdelaati futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2015 yılında Wadi Degla

18 Eylül 2021 yılında Smouha

31 Ağustos 2022 yılında Wadi Degla

10 Ekim 2022 yılında Enppi SC

30 Haziran 2023 yılında Wadi Degla

Mohamed Abdelaati Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohamed Abdelaati şuan Enppi SC takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.

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