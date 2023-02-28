Mohamed Abdelmonem kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Abdelmonem Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed Abdelmonem adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohamed Abdelmonem Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohamed Abdelmonem 1 Şubat 1999 tarihinde Zagazig şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da محمد عبد المنعم şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohamed Abdelmonem Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mohamed Abdelmonem, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

El Ahly Kahire futbol takımında oynamaktadır. El Ahly Kahire takımına 1 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Mohamed Abdelmonem'nin El Ahly Kahire ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Mohamed Abdelmonem Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohamed Abdelmonem isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Mohamed Abdelmonem Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohamed Abdelmonem futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

23 Ocak 2020 yılında Smouha

31 Ekim 2020 yılında El Ahly U21

23 Kasım 2020 yılında Smouha

31 Ağustos 2021 yılında El Ahly U21

1 Eylül 2021 yılında El Ahly

15 Eylül 2021 yılında Future FC

30 Ocak 2022 yılında El Ahly

Mohamed Abdelmonem Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohamed Abdelmonem şuan El Ahly Kahire takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Mohamed Abdelmonem Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Mısır takımında 24 numaralı formasıyla 11 Aralık 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 1 gol atmıştır.

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