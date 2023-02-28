Mohamed Abdelsalam kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Abdelsalam Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed Abdelsalam adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohamed Abdelsalam Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohamed Abdelsalam 1 Ekim 1997 tarihinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da Mohamed Abdelsalam Abdelhamid şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohamed Abdelsalam Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Khaled Elzayat yapmaktadır. Mohamed Abdelsalam, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Future FC futbol takımında oynamaktadır. Future FC takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Mohamed Abdelsalam'nin Future FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Mohamed Abdelsalam Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohamed Abdelsalam isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohamed Abdelsalam Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohamed Abdelsalam futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Eylül 2016 yılında Petrojet

17 Temmuz 2018 yılında Zamalek U21

1 Temmuz 2019 yılında Zamalek

31 Ağustos 2021 yılında El Ittihad

31 Ağustos 2022 yılında Zamalek

31 Ocak 2023 yılında Future FC

Mohamed Abdelsalam Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohamed Abdelsalam şuan Future FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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