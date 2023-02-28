Mohamed Abdelsamia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Abdelsamia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed Abdelsamia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohamed Abdelsamia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohamed Abdelsamia 10 Mart 2000 tarihinde doğmuştur. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da محمد عبدالسميع şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohamed Abdelsamia Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ismaily SC futbol takımında oynamaktadır. Ismaily SC takımına 1 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Mohamed Abdelsamia'nin Ismaily SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Mohamed Abdelsamia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohamed Abdelsamia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohamed Abdelsamia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohamed Abdelsamia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2021 yılında Ismaily

Mohamed Abdelsamia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohamed Abdelsamia şuan Ismaily SC takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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