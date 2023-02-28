Mohamed Abdelshafi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Abdelshafi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed Abdelshafi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohamed Abdelshafi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohamed Abdelshafi 1 Temmuz 1985 tarihinde El Marg şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da محمد عبد الشافي şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohamed Abdelshafi Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Professional Sports Agency yapmaktadır. Mohamed Abdelshafi, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zamalek SC futbol takımında oynamaktadır. Zamalek SC takımına 31 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Mohamed Abdelshafi'nin Zamalek SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Mohamed Abdelshafi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohamed Abdelshafi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Mohamed Abdelshafi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohamed Abdelshafi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2003 yılında Enppi SC U23

1 Temmuz 2006 yılında El Mahalla

1 Temmuz 2009 yılında Zamalek

2 Ekim 2014 yılında Al-Ahli SFC

30 Haziran 2015 yılında Zamalek

4 Temmuz 2015 yılında Al-Ahli SFC

17 Ocak 2018 yılında Al-Fateh

30 Haziran 2018 yılında Al-Ahli SFC

31 Temmuz 2019 yılında Zamalek

Mohamed Abdelshafi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohamed Abdelshafi şuan Zamalek SC takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Mohamed Abdelshafi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Mısır takımında 13 numaralı formasıyla 29 Aralık 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 53 maçta 1 gol atmıştır.

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