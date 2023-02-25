Mohamed Achref Aib kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Achref Aib Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed Achref Aib adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohamed Achref Aib Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohamed Achref Aib 24 Mayıs 1990 tarihinde Chelghoum Laid şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohamed Achref Aib Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

USM Khenchela futbol takımında oynamaktadır. USM Khenchela takımına 5 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Mohamed Achref Aib'nin USM Khenchela ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mohamed Achref Aib Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohamed Achref Aib isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohamed Achref Aib Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohamed Achref Aib futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında US Chaouia

1 Temmuz 2014 yılında JS Saoura

1 Temmuz 2015 yılında DRB Tadjenanet

24 Temmuz 2019 yılında JS Saoura

16 Ocak 2020 yılında NC Magra

12 Eylül 2021 yılında Chelghoum Laïd

5 Ağustos 2022 yılında USM Khenchela

Mohamed Achref Aib Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohamed Achref Aib şuan USM Khenchela takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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