Mohamed Adel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Adel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed Adel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohamed Adel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohamed Adel 29 Eylül 1995 tarihinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da Mohamed Adel Abdelrahaman Ali şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohamed Adel Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Football Talents Agency yapmaktadır. Mohamed Adel, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cleopatra FC futbol takımında oynamaktadır. Cleopatra FC takımına 19 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Mohamed Adel'nin Cleopatra FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Mohamed Adel Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohamed Adel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohamed Adel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohamed Adel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Entag El Harby

3 Aralık 2020 yılında Ismaily

19 Eylül 2022 yılında Cleopatra FC

Mohamed Adel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohamed Adel şuan Cleopatra FC takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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