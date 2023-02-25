Mohamed Aimen Akziz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Aimen Akziz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed Aimen Akziz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohamed Aimen Akziz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohamed Aimen Akziz 1 Şubat 2000 tarihinde doğmuştur. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohamed Aimen Akziz Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Pro Foot Consulting yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ES Sétif futbol takımında oynamaktadır. ES Sétif takımına 16 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Mohamed Aimen Akziz'nin ES Sétif ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mohamed Aimen Akziz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohamed Aimen Akziz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohamed Aimen Akziz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohamed Aimen Akziz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ekim 2020 yılında NA Hussein Dey

16 Ağustos 2022 yılında ES Sétif

Mohamed Aimen Akziz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohamed Aimen Akziz şuan ES Sétif takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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