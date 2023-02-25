Mohamed Ait El Hadj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Ait El Hadj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed Ait El Hadj adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohamed Ait El Hadj Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohamed Ait El Hadj 22 Mart 2002 tarihinde doğmuştur. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohamed Ait El Hadj Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

USM Alger futbol takımında oynamaktadır. USM Alger takımına - tarihinde katılmıştır. Mohamed Ait El Hadj'nin USM Alger ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mohamed Ait El Hadj Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohamed Ait El Hadj isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohamed Ait El Hadj Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohamed Ait El Hadj Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohamed Ait El Hadj şuan USM Alger takımında oynamakta ve 72 numaralı formayı giymektedir.

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