Mohamed Al Makahasi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Al Makahasi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed Al Makahasi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohamed Al Makahasi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohamed Al Makahasi 5 Şubat 1995 tarihinde Martil şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohamed Al Makahasi Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BE Sports Management yapmaktadır. Mohamed Al Makahasi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Raja Club Athletic futbol takımında oynamaktadır. Raja Club Athletic takımına 14 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Mohamed Al Makahasi'nin Raja Club Athletic ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Mohamed Al Makahasi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohamed Al Makahasi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 475 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohamed Al Makahasi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohamed Al Makahasi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Moghreb Tétouan

14 Ocak 2020 yılında Raja Casablanca

Mohamed Al Makahasi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohamed Al Makahasi şuan Raja Club Athletic takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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