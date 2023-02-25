Mohamed Al Taay kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Al Taay Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed Al Taay adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohamed Al Taay Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohamed Al Taay 15 Haziran 2000 tarihinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Avustralya,Irak uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohamed Al Taay Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Footballhouseplus yapmaktadır. Mohamed Al Taay, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Newcastle United Jets futbol takımında oynamaktadır. Newcastle United Jets takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Mohamed Al Taay'nin Newcastle United Jets ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mohamed Al Taay Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohamed Al Taay isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohamed Al Taay Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohamed Al Taay futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2020 yılında Western Sydney

1 Temmuz 2021 yılında Newcastle

Mohamed Al Taay Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohamed Al Taay şuan Newcastle United Jets takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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