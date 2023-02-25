Mohamed Alaeddine Belaribi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Alaeddine Belaribi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed Alaeddine Belaribi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohamed Alaeddine Belaribi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohamed Alaeddine Belaribi 17 Ekim 1997 tarihinde doğmuştur. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohamed Alaeddine Belaribi Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Stars Sport Management yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HB Chelghoum Laïd futbol takımında oynamaktadır. HB Chelghoum Laïd takımına 19 Ekim 2021 tarihinde katılmıştır. Mohamed Alaeddine Belaribi'nin HB Chelghoum Laïd ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mohamed Alaeddine Belaribi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohamed Alaeddine Belaribi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohamed Alaeddine Belaribi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohamed Alaeddine Belaribi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Eylül 2021 yılında JS Kabylie

19 Ekim 2021 yılında Chelghoum Laïd

Mohamed Alaeddine Belaribi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohamed Alaeddine Belaribi şuan HB Chelghoum Laïd takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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