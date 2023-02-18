Mohamed Ali Ahcha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Ali Ahcha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed Ali Ahcha adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohamed Ali Ahcha Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohamed Ali Ahcha 25 Mayıs 2000 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Fas uyrukludur.Gerçek adı da Mohamed Ali Ahcha Manali şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohamed Ali Ahcha Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Exceptional Player's yapmaktadır. Mohamed Ali Ahcha, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Raja Club Athletic futbol takımında oynamaktadır. Raja Club Athletic takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Mohamed Ali Ahcha'nin Raja Club Athletic ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mohamed Ali Ahcha Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohamed Ali Ahcha isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohamed Ali Ahcha Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohamed Ali Ahcha futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2019 yılında Moghreb Tétouan

31 Ocak 2023 yılında Raja Casablanca

Mohamed Ali Ahcha Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohamed Ali Ahcha şuan Raja Club Athletic takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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