Mohamed Ali Ben Salem kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Ali Ben Salem Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed Ali Ben Salem adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohamed Ali Ben Salem Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohamed Ali Ben Salem 6 Ocak 1996 tarihinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Tunus uyrukludur.Gerçek adı da محمد علي بن سالم şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohamed Ali Ben Salem Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini VIKOSPORT yapmaktadır. Mohamed Ali Ben Salem, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC OKMK Olmaliq futbol takımında oynamaktadır. FC OKMK Olmaliq takımına 5 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Mohamed Ali Ben Salem'nin FC OKMK Olmaliq ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Mohamed Ali Ben Salem Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohamed Ali Ben Salem isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohamed Ali Ben Salem Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohamed Ali Ben Salem futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

19 Temmuz 2016 yılında Olympique Beja

1 Temmuz 2017 yılında ES Metlaoui

1 Mart 2021 yılında Ingulets

31 Ağustos 2022 yılında CS Chebba

31 Aralık 2022 yılında Ingulets

5 Şubat 2023 yılında OKMK Olmaliq

Mohamed Ali Ben Salem Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohamed Ali Ben Salem şuan FC OKMK Olmaliq takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Mohamed Ali Ben Salem Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Tunus U17 takımında 20 numaralı formasıyla 18 Ekim 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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