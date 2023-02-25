Mohamed Ali Chaibeddra Tani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Ali Chaibeddra Tani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed Ali Chaibeddra Tani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohamed Ali Chaibeddra Tani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohamed Ali Chaibeddra Tani 1 Ağustos 1991 tarihinde doğmuştur. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohamed Ali Chaibeddra Tani Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

US Biskra futbol takımında oynamaktadır. US Biskra takımına - tarihinde katılmıştır. Mohamed Ali Chaibeddra Tani'nin US Biskra ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mohamed Ali Chaibeddra Tani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohamed Ali Chaibeddra Tani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohamed Ali Chaibeddra Tani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohamed Ali Chaibeddra Tani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohamed Ali Chaibeddra Tani şuan US Biskra takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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