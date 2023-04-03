Mohamed Ali kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Ali Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed Ali adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Mohamed Ali Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Mohamed Ali 24 Ocak 2001 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.Gerçek adı da Mohamed Ali Hussain Abdulla Alobaidi şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Mohamed Ali Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Al-Wahda FC Abu Dhabi Reserve futbol takımında oynamaktadır. Al-Wahda FC Abu Dhabi Reserve takımına - tarihinde katılmıştır. Mohamed Ali'nin Al-Wahda FC Abu Dhabi Reserve ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Mohamed Ali Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Mohamed Ali Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Mohamed Ali şuan Al-Wahda FC Abu Dhabi Reserve takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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