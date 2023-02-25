Mohamed Amar Boudouh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Amar Boudouh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed Amar Boudouh adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Mohamed Amar Boudouh Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Mohamed Amar Boudouh 13 Ekim 1997 tarihinde doğmuştur. Cezayir uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Mohamed Amar Boudouh Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
ES Sétif futbol takımında oynamaktadır. ES Sétif takımına 28 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mohamed Amar Boudouh'nin ES Sétif ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Mohamed Amar Boudouh Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Mohamed Amar Boudouh futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
28 Temmuz 2022 yılında ES Sétif
Mohamed Amar Boudouh Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Mohamed Amar Boudouh şuan ES Sétif takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.
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