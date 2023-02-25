Mohamed Amine Abed Abassi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Amine Abed Abassi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed Amine Abed Abassi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohamed Amine Abed Abassi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohamed Amine Abed Abassi 29 Ocak 1991 tarihinde doğmuştur. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohamed Amine Abed Abassi Forvet mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Stars Sport Management yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MC Oran futbol takımında oynamaktadır. MC Oran takımına 28 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mohamed Amine Abed Abassi'nin MC Oran ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mohamed Amine Abed Abassi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohamed Amine Abed Abassi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohamed Amine Abed Abassi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohamed Amine Abed Abassi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında O Médéa

1 Temmuz 2015 yılında GC Mascara

3 Temmuz 2017 yılında MC El Eulma

1 Temmuz 2018 yılında GC Mascara

28 Temmuz 2022 yılında MC Oran

Mohamed Amine Abed Abassi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohamed Amine Abed Abassi şuan MC Oran takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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