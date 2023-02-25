Mohamed Amine Ezzemani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Amine Ezzemani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed Amine Ezzemani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohamed Amine Ezzemani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohamed Amine Ezzemani 27 Kasım 1994 tarihinde Oran şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohamed Amine Ezzemani Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mohamed Amine Ezzemani, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MC Oran futbol takımında oynamaktadır. MC Oran takımına 17 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mohamed Amine Ezzemani'nin MC Oran ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mohamed Amine Ezzemani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohamed Amine Ezzemani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohamed Amine Ezzemani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohamed Amine Ezzemani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında WA Tlemcen

1 Temmuz 2015 yılında RCB Oued Rhiou

1 Temmuz 2017 yılında O Médéa

1 Temmuz 2018 yılında USM El Harrach

27 Temmuz 2019 yılında MC Oran

13 Eylül 2021 yılında MC Alger

17 Temmuz 2022 yılında MC Oran

Mohamed Amine Ezzemani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohamed Amine Ezzemani şuan MC Oran takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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