Mohamed Amine Madani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Amine Madani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed Amine Madani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohamed Amine Madani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohamed Amine Madani 20 Mart 1992 tarihinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohamed Amine Madani Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mohamed Amine Madani, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CS Constantine futbol takımında oynamaktadır. CS Constantine takımına 14 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mohamed Amine Madani'nin CS Constantine ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mohamed Amine Madani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohamed Amine Madani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohamed Amine Madani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohamed Amine Madani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Ocak 2015 yılında MC El Eulma

30 Haziran 2016 yılında USM Alger

10 Temmuz 2016 yılında USM El Harrach

30 Haziran 2017 yılında USM Alger

30 Temmuz 2017 yılında JS Saoura

1 Temmuz 2018 yılında USM Alger

7 Temmuz 2018 yılında MC El Eulma

1 Ağustos 2019 yılında CS Chebba

1 Nisan 2021 yılında NC Magra

15 Ekim 2021 yılında Kulüpsüz

15 Şubat 2022 yılında NC Magra

14 Temmuz 2022 yılında CS Constantine

Mohamed Amine Madani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohamed Amine Madani şuan CS Constantine takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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