Mohamed Amine Ouis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Amine Ouis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed Amine Ouis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohamed Amine Ouis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohamed Amine Ouis 6 Aralık 1992 tarihinde doğmuştur. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohamed Amine Ouis Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mohamed Amine Ouis, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

JS Saoura futbol takımında oynamaktadır. JS Saoura takımına 5 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Mohamed Amine Ouis'nin JS Saoura ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mohamed Amine Ouis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohamed Amine Ouis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohamed Amine Ouis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohamed Amine Ouis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında MC Saida

7 Ekim 2020 yılında ASO Chlef

5 Eylül 2021 yılında JS Saoura

Mohamed Amine Ouis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohamed Amine Ouis şuan JS Saoura takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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