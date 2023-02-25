Mohamed Amine Semahi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Amine Semahi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed Amine Semahi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohamed Amine Semahi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohamed Amine Semahi 22 Haziran 1999 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohamed Amine Semahi Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BB Sport Consulting yapmaktadır. Mohamed Amine Semahi, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

USM Khenchela futbol takımında oynamaktadır. USM Khenchela takımına 24 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Mohamed Amine Semahi'nin USM Khenchela ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mohamed Amine Semahi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohamed Amine Semahi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohamed Amine Semahi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohamed Amine Semahi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Ağustos 2022 yılında USM Khenchela

Mohamed Amine Semahi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohamed Amine Semahi şuan USM Khenchela takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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