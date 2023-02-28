Mohamed Ammar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Ammar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed Ammar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohamed Ammar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohamed Ammar 1 Eylül 1999 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da Mohamed Adel Ammar şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohamed Ammar Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mohamed Ammar, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ismaily SC futbol takımında oynamaktadır. Ismaily SC takımına 1 Eylül 2019 tarihinde katılmıştır. Mohamed Ammar'nin Ismaily SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mohamed Ammar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohamed Ammar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohamed Ammar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohamed Ammar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2019 yılında Ismaily

Mohamed Ammar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohamed Ammar şuan Ismaily SC takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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