Mohamed Amoura kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Amoura Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed Amoura adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohamed Amoura Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohamed Amoura 9 Mayıs 2000 tarihinde Tahir şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Aslen Cezayir uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Mohamed El Amine Amoura / محمد الأمين عمورة şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohamed Amoura Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TTMA yapmaktadır. Mohamed Amoura, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Lugano futbol takımında oynamaktadır. FC Lugano takımına 29 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Mohamed Amoura'nin FC Lugano ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Mohamed Amoura Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Mohamed Amoura isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Mohamed Amoura Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohamed Amoura futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında ES Sétif

29 Ağu 2021 yılında FC Lugano

Mohamed Amoura Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohamed Amoura şuan FC Lugano takımında oynamakta ve 47 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Mohamed Amoura Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

ES Sétif

Cezayir takımında 26 numaralı formasıyla 8 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 2 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.