Mohamed Amrane kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Amrane Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed Amrane adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohamed Amrane Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohamed Amrane 27 Ocak 1994 tarihinde Hadjout şehrinde doğmuştur. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohamed Amrane Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mohamed Amrane, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

JS Saoura futbol takımında oynamaktadır. JS Saoura takımına 17 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Mohamed Amrane'nin JS Saoura ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mohamed Amrane Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohamed Amrane isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 425 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 425 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohamed Amrane Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohamed Amrane futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

6 Ocak 2015 yılında ESM Koléa

30 Haziran 2015 yılında USM Alger U21

11 Temmuz 2015 yılında DRB Tadjenanet

12 Temmuz 2016 yılında CA Batna

22 Temmuz 2017 yılında CABB Arreridj

17 Eylül 2020 yılında JS Saoura

Mohamed Amrane Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohamed Amrane şuan JS Saoura takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Mohamed Amrane Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Cezayir U23 takımında 4 numaralı formasıyla 11 Ekim 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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