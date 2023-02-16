Mohamed Amsif kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Amsif Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed Amsif adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohamed Amsif Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohamed Amsif 7 Şubat 1989 tarihinde Düsseldorf şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Fas,Almanya uyrukludur.Gerçek adı da محمد أمسيف şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohamed Amsif Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AS Sports Management Int. yapmaktadır. Mohamed Amsif, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Wehen Wiesbaden futbol takımında oynamaktadır. Wehen Wiesbaden takımına 5 Aralık 2022 tarihinde katılmıştır. Mohamed Amsif'nin Wehen Wiesbaden ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mohamed Amsif Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohamed Amsif isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Mohamed Amsif Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohamed Amsif futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2004 yılında Wuppertal U17

1 Temmuz 2005 yılında Schalke 04 U17

1 Temmuz 2006 yılında Schalke 04 U19

1 Temmuz 2008 yılında Schalke

1 Temmuz 2010 yılında Augsburg

1 Temmuz 2014 yılında Union Berlin

27 Temmuz 2016 yılında Ittihad Tanger

17 Ağu 2017 yılında FUS Rabat

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

5 Aralık 2022 yılında Wehen Wiesbaden

Mohamed Amsif Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohamed Amsif şuan Wehen Wiesbaden takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Mohamed Amsif Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

TuRU Düsseldorf (1995–2001), DSV 04 Lierenfeld (2001–2003), Wuppertaler SV Borussia (2003–2005), FC Schalke 04 (2005–2008)

Fas takımında 22 numaralı formasıyla 13 Kasım 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Fas U23 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Almanya U20 takımında 1 numaralı formasıyla 19 Mayıs 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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