Mohamed Ashraf kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Ashraf Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed Ashraf adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohamed Ashraf Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohamed Ashraf 1 Ekim 2001 tarihinde doğmuştur. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da Mohamed Ashraf El Bakri şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohamed Ashraf Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mohamed Ashraf, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

El Ahly Kahire futbol takımında oynamaktadır. El Ahly Kahire takımına 15 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Mohamed Ashraf'nin El Ahly Kahire ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mohamed Ashraf Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohamed Ashraf isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohamed Ashraf Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohamed Ashraf futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Eylül 2022 yılında El Ahly

Mohamed Ashraf Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohamed Ashraf şuan El Ahly Kahire takımında oynamakta ve 40 numaralı formayı giymektedir.

Mohamed Ashraf Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Mısır U20 takımında 21 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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