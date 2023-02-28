Mohamed Ashraf Roqa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Ashraf Roqa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed Ashraf Roqa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohamed Ashraf Roqa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohamed Ashraf Roqa 20 Mayıs 1993 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da Mohamed Ashraf Tawfik şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohamed Ashraf Roqa Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sportfront Global yapmaktadır. Mohamed Ashraf Roqa, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zamalek SC futbol takımında oynamaktadır. Zamalek SC takımına 23 Ağustos 2017 tarihinde katılmıştır. Mohamed Ashraf Roqa'nin Zamalek SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Mohamed Ashraf Roqa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohamed Ashraf Roqa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohamed Ashraf Roqa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohamed Ashraf Roqa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Gaish

23 Ağustos 2017 yılında Zamalek

24 Temmuz 2018 yılında Enppi SC

30 Haziran 2019 yılında Zamalek

30 Temmuz 2019 yılında Enppi SC

30 Ocak 2020 yılında Zamalek

31 Ocak 2020 yılında Gaish

31 Ekim 2020 yılında Zamalek

Mohamed Ashraf Roqa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohamed Ashraf Roqa şuan Zamalek SC takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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