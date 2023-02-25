Mohamed Assil Sioued kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Assil Sioued Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed Assil Sioued adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohamed Assil Sioued Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohamed Assil Sioued 13 Ekim 1998 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohamed Assil Sioued Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mohamed Assil Sioued, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

US Biskra futbol takımında oynamaktadır. US Biskra takımına 1 Ocak 2018 tarihinde katılmıştır. Mohamed Assil Sioued'nin US Biskra ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mohamed Assil Sioued Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohamed Assil Sioued isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohamed Assil Sioued Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohamed Assil Sioued futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında US Biskra

Mohamed Assil Sioued Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohamed Assil Sioued şuan US Biskra takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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