Mohamed Atwa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Atwa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed Atwa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohamed Atwa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohamed Atwa 15 Temmuz 1990 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da محمد عطوة şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohamed Atwa Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Gt agency yapmaktadır. Mohamed Atwa, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Aswan SC futbol takımında oynamaktadır. Aswan SC takımına 29 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Mohamed Atwa'nin Aswan SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mohamed Atwa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohamed Atwa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohamed Atwa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohamed Atwa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Ağustos 2015 yılında El Makasa

31 Temmuz 2016 yılında El Ittihad

26 Ocak 2018 yılında Al-Raed

29 Temmuz 2019 yılında Pyramids FC

28 Kasım 2020 yılında El Ittihad

31 Ocak 2022 yılında El Gouna

29 Eylül 2022 yılında Aswan SC

30 Haziran 2023 yılında El Gouna

Mohamed Atwa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohamed Atwa şuan Aswan SC takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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