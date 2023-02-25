Mohamed Azzi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Azzi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed Azzi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Mohamed Azzi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Mohamed Azzi 11 Mayıs 2002 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Cezayir uyrukludur.Gerçek adı da محمد عزي şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Mohamed Azzi Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BB Sport Consulting yapmaktadır. Mohamed Azzi, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
CR Belouizdad futbol takımında oynamaktadır. CR Belouizdad takımına 1 Haziran 2021 tarihinde katılmıştır. Mohamed Azzi'nin CR Belouizdad ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Mohamed Azzi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Mohamed Azzi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2018 yılında Belouizdad U21
1 Haziran 2021 yılında CR Belouizdad
Mohamed Azzi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Mohamed Azzi şuan CR Belouizdad takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Mohamed Azzi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Cezayir U23 takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.
Cezayir U20 takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.
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