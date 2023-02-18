Mohamed Baayou kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Baayou Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed Baayou adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohamed Baayou Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohamed Baayou 11 Ocak 1993 tarihinde doğmuştur. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohamed Baayou Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini X07 Sports yapmaktadır. Mohamed Baayou, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FAR Rabat futbol takımında oynamaktadır. FAR Rabat takımına 14 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Mohamed Baayou'nin FAR Rabat ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mohamed Baayou Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohamed Baayou isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohamed Baayou Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohamed Baayou futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Temmuz 2019 yılında FAR Rabat

Mohamed Baayou Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohamed Baayou şuan FAR Rabat takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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