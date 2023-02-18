Mohamed Badamosi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Badamosi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed Badamosi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohamed Badamosi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohamed Badamosi 27 Aralık 1998 tarihinde Bundung şehrinde doğmuştur. 1,96 m boyundadır. Gambiya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohamed Badamosi Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mohamed Badamosi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Čukarički futbol takımında oynamaktadır. FK Čukarički takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mohamed Badamosi'nin FK Čukarički ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mohamed Badamosi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohamed Badamosi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Mohamed Badamosi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohamed Badamosi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Real de Banjul

15 Eylül 2017 yılında FUS Rabat

5 Ekim 2020 yılında KV Kortrijk

1 Temmuz 2022 yılında Čukarički

30 Haziran 2023 yılında KV Kortrijk

Mohamed Badamosi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohamed Badamosi şuan FK Čukarički takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Mohamed Badamosi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Gambiya takımında 23 numaralı formasıyla 16 Ekim 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 1 gol atmıştır.

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