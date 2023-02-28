Mohamed Bassam kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Bassam Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed Bassam adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohamed Bassam Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohamed Bassam 25 Aralık 1990 tarihinde Cairo şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da محمد بسام şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohamed Bassam Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Razon Sports yapmaktadır. Mohamed Bassam, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cleopatra FC futbol takımında oynamaktadır. Cleopatra FC takımına 22 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Mohamed Bassam'nin Cleopatra FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

Mohamed Bassam Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohamed Bassam isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohamed Bassam Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohamed Bassam futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Gaish

22 Eylül 2022 yılında Cleopatra FC

Mohamed Bassam Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohamed Bassam şuan Cleopatra FC takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Mohamed Bassam Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Mısır U23 takımında 16 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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