Mohamed Bassiouny kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Bassiouny Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed Bassiouny adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohamed Bassiouny Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohamed Bassiouny 8 Ağustos 1989 tarihinde doğmuştur. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da محمد بسيونى şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohamed Bassiouny Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bank El Ahly futbol takımında oynamaktadır. Bank El Ahly takımına 11 Kasım 2020 tarihinde katılmıştır. Mohamed Bassiouny'nin Bank El Ahly ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mohamed Bassiouny Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohamed Bassiouny isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Mohamed Bassiouny Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohamed Bassiouny futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2011 yılında El Mareekh

30 Haziran 2013 yılında El Masry

24 Temmuz 2014 yılında El Shorta

1 Temmuz 2016 yılında Enppi SC

11 Kasım 2020 yılında Bank El Ahly

Mohamed Bassiouny Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohamed Bassiouny şuan Bank El Ahly takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.