Mohamed Bayoumi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Bayoumi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed Bayoumi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohamed Bayoumi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohamed Bayoumi 7 Nisan 2000 tarihinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da محمد بيومي şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohamed Bayoumi Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Westland Group yapmaktadır. Mohamed Bayoumi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ismaily SC futbol takımında oynamaktadır. Ismaily SC takımına 1 Eylül 2019 tarihinde katılmıştır. Mohamed Bayoumi'nin Ismaily SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mohamed Bayoumi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohamed Bayoumi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohamed Bayoumi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohamed Bayoumi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2019 yılında Ismaily

Mohamed Bayoumi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohamed Bayoumi şuan Ismaily SC takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

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