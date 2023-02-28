Mohamed Bazoka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Bazoka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed Bazoka adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohamed Bazoka Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohamed Bazoka 1 Eylül 1993 tarihinde doğmuştur. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da Mohamed Abdelrazak şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohamed Bazoka Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AS Sports Management Int. yapmaktadır. Mohamed Bazoka, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ghazl El Mahalla futbol takımında oynamaktadır. Ghazl El Mahalla takımına 15 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Mohamed Bazoka'nin Ghazl El Mahalla ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mohamed Bazoka Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohamed Bazoka isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Mohamed Bazoka Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohamed Bazoka futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Temmuz 2014 yılında Zamalek

1 Ocak 2015 yılında El Ittihad

30 Haziran 2016 yılında Zamalek

2 Ağustos 2016 yılında El Ittihad

15 Temmuz 2019 yılında Entag El Harby

15 Eylül 2021 yılında El Mahalla

Mohamed Bazoka Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohamed Bazoka şuan Ghazl El Mahalla takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.