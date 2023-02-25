Mohamed Benchaira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Benchaira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed Benchaira adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohamed Benchaira Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohamed Benchaira 10 Ocak 1992 tarihinde doğmuştur. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohamed Benchaira Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FMC yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CS Constantine futbol takımında oynamaktadır. CS Constantine takımına 16 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Mohamed Benchaira'nin CS Constantine ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mohamed Benchaira Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohamed Benchaira isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 425 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohamed Benchaira Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohamed Benchaira futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında O Médéa

1 Temmuz 2015 yılında CRBAF

1 Temmuz 2016 yılında US Biskra

1 Temmuz 2017 yılında JSM Bejaia

2 Temmuz 2018 yılında AS Aïn M'lila

27 Aralık 2018 yılında JS Kabylie

16 Ağustos 2021 yılında CS Constantine

Mohamed Benchaira Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohamed Benchaira şuan CS Constantine takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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