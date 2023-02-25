Mohamed Benkhemassa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Benkhemassa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed Benkhemassa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohamed Benkhemassa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohamed Benkhemassa 28 Haziran 1993 tarihinde Oran şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohamed Benkhemassa Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini NSSM yapmaktadır. Mohamed Benkhemassa, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MC Alger futbol takımında oynamaktadır. MC Alger takımına 23 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Mohamed Benkhemassa'nin MC Alger ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Mohamed Benkhemassa Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/mohammed_benkhemassa24/

Mohamed Benkhemassa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohamed Benkhemassa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohamed Benkhemassa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohamed Benkhemassa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında USM Alger U21

1 Temmuz 2014 yılında USM Alger

2 Eylül 2019 yılında Málaga CF

30 Ağustos 2021 yılında Kulüpsüz

31 Ocak 2022 yılında Ismaily

23 Ocak 2023 yılında MC Alger

Mohamed Benkhemassa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohamed Benkhemassa şuan MC Alger takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Mohamed Benkhemassa Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Cezayir takımında 15 numaralı formasıyla 9 Mayıs 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Cezayir U23 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 19 maçta 1 gol atmıştır.

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