Mohamed Billel Rait kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Billel Rait Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed Billel Rait adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohamed Billel Rait Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohamed Billel Rait 16 Mayıs 1986 tarihinde Boufarik şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohamed Billel Rait Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mohamed Billel Rait, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

RC Arbaa futbol takımında oynamaktadır. RC Arbaa takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Mohamed Billel Rait'nin RC Arbaa ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mohamed Billel Rait Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohamed Billel Rait isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohamed Billel Rait Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohamed Billel Rait futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında WA Boufarik

1 Temmuz 2007 yılında USM Blida

1 Temmuz 2008 yılında WA Boufarik

1 Temmuz 2011 yılında O Médéa

1 Temmuz 2013 yılında RC Arbaa

1 Temmuz 2014 yılında ES Sétif

1 Temmuz 2016 yılında JSM Bejaia

1 Temmuz 2017 yılında WA Boufarik

1 Temmuz 2018 yılında RC Arbaa

Mohamed Billel Rait Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohamed Billel Rait şuan RC Arbaa takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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