Mohamed Bouaicha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Bouaicha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed Bouaicha adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohamed Bouaicha Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohamed Bouaicha 27 Şubat 2001 tarihinde doğmuştur. Cezayir uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohamed Bouaicha Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mohamed Bouaicha, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

JS Saoura futbol takımında oynamaktadır. JS Saoura takımına 6 Ekim 2021 tarihinde katılmıştır. Mohamed Bouaicha'nin JS Saoura ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mohamed Bouaicha Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohamed Bouaicha isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Mohamed Bouaicha Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohamed Bouaicha futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında O Médéa

6 Ekim 2021 yılında JS Saoura

Mohamed Bouaicha Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohamed Bouaicha şuan JS Saoura takımında oynamakta ve 90 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.